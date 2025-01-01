फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Life becomes meaningful through benevolence and virtuous conduct.

Amethi News: परोपकार और सदाचार से सार्थक होता है जीवन

Sat, 10 Oct 2026 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Life becomes meaningful through benevolence and virtuous conduct.
मुसाफिरखाना कस्बे में श्रीमद्भागवत कथा सुनते श्रद्धालु। स्रोत : आयोजक
मुसाफिरखाना। गांधी पार्क में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के अंतिम दिन शुक्रवार को उज्जैन के महामृत्युंजय धाम के पीठाधीश्वर प्रणवपुरी महाराज ने श्रद्धालुओं को परोपकार, सदाचार और सेवा का महत्व समझाया। कहा कि इससे व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है।
विज्ञापन



प्रवाचक ने कहा कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता केवल अपने लिए सुख-सुविधाएं जुटाने में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने में भी है। धन और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं मगर व्यक्ति के अच्छे कर्म और उसका व्यवहार लोगों के मन में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आचरण में विनम्रता रखनी चाहिए।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि जीवन में करुणा, प्रेम और परहित की भावना अपनाना भी जरूरी है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, दुखी व्यक्ति को सहारा देना और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना सदाचार के ऐसे रूप हैं, जिन्हें हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। परिवार में आपसी सम्मान और समाज में सद्भाव भी इन्हीं मूल्यों से मजबूत होता है। कथा के अंतिम दिन मुख्य यजमान रामचंद्र द्विवेदी, विवेक दुबे, दिवाकर द्विवेदी, रामकिंकर मिश्र, बब्बन पांडेय और विजय बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed