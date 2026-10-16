फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Labourer killed after being struck by a vehicle

Amethi News: वाहन की चपेट में आकर मजदूर की मौत

Fri, 16 Oct 2026 01:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 16 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Labourer killed after being struck by a vehicle
अमेठी सिटी। बाजारशुकुल के साईगंज चौराहे के पास बुधवार शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आकर साइकिल सवार मजदूर राम सुमिरन यादव (50) गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वह बाराबंकी जिले के सुबेहा क्षेत्र के जगदीशवापुर गांव निवासी थे।
विज्ञापन


राम सुमिरन बुधवार को खालिस बाहरपुर गांव में मजदूरी करने गए थे। शाम को काम खत्म होने के बाद वह साइकिल से घर लौट रहे थे। साईगंज चौराहे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला।
विज्ञापन


मौके पर मौजूद व्यापारियों ने घायल मजदूर को सीएचसी बाजारशुकुल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि मजदूर की मौत की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम बाराबंकी पुलिस ने कराया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


राम सुमिरन अविवाहित थे और अपने छोटे भाई रामबरन के साथ रहते थे। वह मजदूरी करके परिवार की आजीविका चलाते थे। उनकी मौत से भाई रामबरन का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के अन्य सदस्य भी घटना से सदमे में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed