Amethi News: पक्का बनेगा करौंदी-मनिकापुर संपर्क मार्ग

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वर्तमान में कच्ची सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। बारिश के दौरान पानी भरने से रास्ते पर कीचड़ हो जाता है। इससे पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। करौंदी, मनिकापुर और मडौली के ग्रामीणों को पक्की सड़क बनने से आवागमन में सहूलियत मिलेगी।जिला मुख्यालय और रेलवे स्टेशन तक पहुंचना भी आसान होगा। ग्रामीण अशोक श्रीवास्तव और जयप्रकाश ने बताया कि सड़क की बदहाली से लंबे समय से परेशानी हो रही है। पक्की सड़क बनने से गांवों का संपर्क बेहतर होगा। हरिशंकर यादव ने कहा कि निर्माण से आवागमन की समस्या दूर होगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। अवर अभियंता की निगरानी में निर्धारित समय के भीतर मानकों के अनुसार काम पूरा कराया जाएगा। निर्माण पूरा होने पर ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।