Amethi News: मौसम में बदलाव से बढ़ा जोड़ों का दर्द

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जिला अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार को पहुंचे मरीजों में घुटनों की अकड़न, कमर में दर्द और कंधे जाम होने जैसी शिकायतें सामने आईं। कुछ मरीजों को सीढ़ियां चढ़ने और देर तक बैठने के बाद चलने में परेशानी हो रही है। गौरीगंज के रामपुर गांव निवासी रामकली ने बताया कि सुबह-शाम ठंड बढ़ने के बाद घुटनों का पुराना दर्द अधिक महसूस होने लगा है।गौरीपुर गांव निवासी सीताराम के अनुसार सुबह उठने पर कमर और कंधों में जकड़न रहती है। कुछ देर चलने-फिरने पर राहत मिलती है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. गर्वदीप सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान गठिया, पुरानी चोट और जोड़ों की समस्या से पीड़ित कुछ लोगों में दर्द बढ़ सकता है। नियमित हल्का व्यायाम, संतुलित आहार और शरीर को गर्म रखने से राहत मिल सकती है। दर्द लगातार बने रहने पर चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए।ये लक्षण दिखें तो रहें सतर्कसुबह उठने पर घुटनों या अन्य जोड़ों में अकड़न।सीढ़ियां चढ़ने और देर तक बैठने के बाद चलने में परेशानी।कमर और कंधों में दर्द या जकड़न।पुरानी चोट वाले हिस्से में दर्द बढ़ना।इन उपायों से मिलेगी राहतनियमित हल्का व्यायाम और टहलना जारी रखें।सुबह-शाम ठंडी हवा से बचें और शरीर को गर्म रखें।संतुलित आहार में कैल्शियम और विटामिन-डी के स्रोत शामिल करें।दर्द वाले हिस्से पर गुनगुने पानी से सिंकाई कर सकते हैं।भारी वजन उठाने से बचें और लगातार एक ही स्थिति में न बैठें।