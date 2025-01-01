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Amethi News: दो घरों से उड़ाए 35 लाख के जेवर

Sat, 17 Oct 2026 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 17 Oct 2026 12:52 AM IST
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Jewellery worth 35 lakhs stolen from two houses
जामों के गोंदीपुर गांव में चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान। स्रोत: ग्रामीण
जामों। गोंदीपुर और लालूपुर ढबिया गांव में बृहस्पतिवार रात चोरों ने दो घरों से करीब 35 लाख रुपये के जेवर और डेढ़ लाख रुपये चोरी कर लिए। दोनों घटनाओं की जानकारी शुक्रवार सुबह हुई तो पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गोंदीपुर निवासी उमाशंकर ओझा ने बताया कि बृहस्पतिवार रात वह परिजनों के साथ घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। चोर घर के बगल बने शौचालय की पाइप के सहारे छत पर चढ़ गए। इसके बाद ऊपर बने कमरों में रखे बक्से का ताला तोड़कर एक लाख रुपये और करीब 20 लाख रुपये के जेवर चोरी कर लिए।
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उमाशंकर के मुताबिक सुबह जानवरों को चारा देने के लिए उठे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्हें संदेह हुआ तो पीछे की ओर जाकर देखा। किसी तरह दरवाजा खोलकर छत पर पहुंचे तो बक्सों के ताले टूटे मिले और सामान गायब था। इसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी।
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दूसरी घटना लालूपुर ढबिया गांव निवासी अभिलेश पांडेय के घर हुई। उन्होंने बताया कि रात में वह बच्चों के साथ कमरे में सोने चले गए थे। सुबह उठे तो कमरों के ताले टूटे मिले। बक्से में रखे 50 हजार रुपये और करीब 15 लाख रुपये के जेवर गायब थे। उन्होंने भी थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी।


दो घरों में चोरी की जानकारी के बाद ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। सीओ अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में तहरीर के आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। फील्ड यूनिट को पुलिस के साथ जांच में लगाया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे चोरों का पता लगाया जा सके।
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