Amethi News: ग्रामीणों को बताईं योजनाएं

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विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की जानकारी दी। शिविर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई। छह माह के बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। विज्ञापन



विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाणपत्र वितरित किए गए। सीडीओ पूजा साहू ने बताया कि सेवा शिविरों का उद्देश्य विभागों की योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराना और पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना है। (संवाद) विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की जानकारी दी। शिविर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई। छह माह के बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया।विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाणपत्र वितरित किए गए। सीडीओ पूजा साहू ने बताया कि सेवा शिविरों का उद्देश्य विभागों की योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराना और पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना है। (संवाद)

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अमेठी सिटी। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को छठे दिन भेटुआ, गौरीगंज, शाहगढ़, जामों समेत विभिन्न विकासखंडों में बहुउद्देशीय सेवा शिविर लगाए गए। इसमें ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को लाभ दिलाया गया।