Amethi News: गाैरीगंज में सैर-सपाटे के लिए तैयार हो रहा उपवन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला मुख्यालय पर लंबे समय से व्यवस्थित सार्वजनिक पार्क की कमी महसूस की जा रही थी। सुबह-शाम टहलने, खुले वातावरण में व्यायाम करने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए लोगों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही थी। सरकारी कार्यालयों और बाजारों में काम से आने वाले ग्रामीणों को भी खाली समय बिताने के लिए उचित स्थान नहीं मिलता था। उपवन शुरू होने से लोगों को इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।उपवन में सुबह-शाम टहलने के लिए पाथवे और वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। इससे लोगों को सड़क किनारे सैर करने के बजाय व्यवस्थित स्थान मिलेगा। परिसर में ओपन जिम की सुविधा विकसित की जा रही है, जहां लोग खुले वातावरण में व्यायाम कर सकेंगे। बैठने के लिए बेंच लगाई जा रही हैं और बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों समेत परिवार के सभी सदस्यों को एक ही परिसर में समय बिताने का अवसर मिलेगा।उपवन को मियावाकी तकनीक से हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस तकनीक में कम जगह पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे पास-पास लगाए जाते हैं। उचित देखभाल से कम समय में घनी हरियाली विकसित की जा सकती है। इससे परिसर में पेड़-पौधों का आवरण बढ़ाने और स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। हरियाली विकसित होने के बाद लोगों को सैर और व्यायाम के साथ प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने का अवसर मिलेगा।उपवन परिसर में स्थित पुराने तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। तालाब के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते हुए उसके आसपास पौधे लगाने की योजना है। इससे परिसर की सुंदरता बढ़ने के साथ वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तालाब और आसपास विकसित होने वाला हरित क्षेत्र उपवन को आकर्षक बनाएगा। नियमित रखरखाव से परिसर की हरियाली और सुविधाओं को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि उपवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसे नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी है। यहां सैर, व्यायाम, बच्चों के खेलने और बैठने की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उपवन शुरू होने से नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को सार्वजनिक हरित स्थल मिलेगा। जिला मुख्यालय आने वाले लोग भी अपने कामकाज के बीच यहां कुछ समय आराम से बिता सकेंगे।