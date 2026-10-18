Amethi News: गोदाम में संदिग्ध हालात में लगी आग

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संस्थान के निदेशक इंजीनियर संजय सिंह के अनुसार सुबह करीब 10 बजे राहगीरों ने गोदाम से धुंआ उठता देखा। इसकी जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान गोदाम की बगल की खिड़की टूटी मिली। उसके पास आग जलाने के निशान भी दिखाई दिए। गोदाम में कौशल प्रशिक्षण से जुड़े कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रयोगशाला उपकरण, मशीनें, फर्नीचर, सीसीटीवी उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण व लेदर सेक्टर के तैयार उत्पाद रखे थे।आशंका जताई कि अज्ञात लोगों ने गोदाम में घुसने के इरादे से खिड़की तोड़ने का प्रयास किया। सफल नहीं होने पर आग लगा दी। अग्निशमन अधिकारी जगदीशपुर ओपी सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच भी की जा रही है। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।