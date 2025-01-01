Amethi News: कार्य बहिष्कार पर अड़े कर्मचारी

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ज्ञापन में कर्मचारियों ने 10 वर्षों से लंबित वेतन पुनरीक्षण और सात वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को वरिष्ठता का लाभ देने की मांग की। इसके अलावा लैपटॉप उपलब्ध कराने, फील्ड विजिट के लिए पीओएल की व्यवस्था करने, तीन वर्षों से लंबित पीओएल भुगतान का निस्तारण करने और एफटीए की राशि बढ़ाने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगें लंबित होने के कारण उन्हें कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है।उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। इस मौके पर अनिल मिश्रा, विकास नाग, दिलीप पांडेय, विजय प्रताप सिंह, विजय कुमार, शाहरुख खान, सुनील सिंह, सुनील कुमार सिंह (वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक), कार्तिकेय मिश्रा, पूनम यादव, और सबीना बानो मौजूद रहे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगों का निस्तारण नहीं होने पर 12 अक्तूबर तक आंदोलन जारी रहेगा।