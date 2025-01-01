Amethi News: किसी भी हाल में न छोड़ें साधना का मार्ग

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प्रवाचक ने बताया कि भगवान राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इसके माध्यम से उन्होंने भक्ति के नौ स्वरूप समझाए। यह प्रसंग बताता है कि सच्ची भक्ति के लिए आडंबर नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण आवश्यक हैं। जयंत के क्षमा मांगने और भगवान के उसे क्षमा करने का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने क्षमा के महत्व पर प्रकाश डाला। माता अनुसुइया के उपदेश, जटायु के त्याग और बजरंग बली की सेवा के प्रसंग भी सुनाए।उन्होंने बताया कि बजरंग बली का समर्पण और वानरों का सामूहिक परिश्रम लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग और निष्ठा का महत्व समझाता है। विभीषण की शरणागति का प्रसंग सत्य के साथ खड़े रहने की सीख देता है। भगवान राम के अयोध्या आगमन और राजतिलक के प्रसंग के साथ कथा का समापन हुआ। यजमान अंकिता सिंह और बबलू सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। विधायक राजीव कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने आरती की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, उपासना सिंह, मृगांकेश्वर शरण सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, अर्चना सिंह, कृतिका सिंह, मुन्ना सिंह, अखण्ड प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।