Amethi News: दुर्गा पूजा पंडालों में जुटे श्रद्धालु

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गौरीगंज के सब्जी मंडी, सैठा मार्ग और चौक बाजार के साथ अमेठी शहर के सगरा तिराहा, ककवा रोड, धम्मौर रोड, कोतवाली परिसर, पुलिस लाइन, किठावर, मुंशीगंज, अंतू और दुर्गापुर रोड पर स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। फुरसतगंज की नहर कोठी और सेमरौता के पूजा पंडालों में भी सामूहिक आरती हुई।शिवपूजन ने बताया कि नवरात्र में मां के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। परिवार के साथ पंडाल में आकर पूजा करना अच्छा लगता है। निर्मला देवी ने बताया कि उन्होंने मां से परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। व्यापारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि नवरात्र में पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आता है। पूजा सिंह ने बताया कि परिवार के साथ आरती में शामिल होकर मां का आशीर्वाद लिया।