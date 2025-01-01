Amethi News: बारिश से खेतों में गिरी फसल, बढ़ी किसानों की चिंता

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जगदीशपुर के किसान रामलखन ने बताया कि धान कटाई के लिए तैयार था, लेकिन बारिश और तेज हवा से फसल खेत में गिर गई। पानी भरा होने के कारण कटाई नहीं हो पा रही है। भादर के किसान महेश कुमार ने बताया कि खेतों में अधिक नमी के कारण गिरी फसल का दाना खराब होने का डर है। बृहस्पतिवार को भी बादल छाए रहे और बीच-बीच में धूप निकली, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनराज मिश्रा के अनुसार अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। इससे फसल नुकसान का खतरा बना हुआ है।खेतों में अधिक नमी के कारण आलू, सरसों और मटर की बोआई के लिए खेत तैयार करने में देरी हो सकती है। सब्जियों की अगेती खेती भी प्रभावित होने की आशंका है। धान की कटाई में देरी हुई तो रबी फसलों की बोआई का समय भी आगे खिसक सकता है।प्राकृतिक आपदा से बीमित फसल को नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर नुकसान दर्ज कराया जा सकता है। सूचना के बाद क्षति का सत्यापन और आकलन कर पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा क्षतिपूर्ति दी जाएगी।उपनिदेशक कृषि सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि बारिश से हुए फसल नुकसान का क्षेत्रवार सर्वे कराया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान में 11,387 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने की आशंका है। सर्वे पूरा होने के बाद वास्तविक नुकसान स्पष्ट होगा। बीमित किसान निर्धारित समय में नुकसान की सूचना दें, ताकि बीमा लाभ की प्रक्रिया पूरी की जा सके।धान: 8,786 हेक्टेयरतिल: 899 हेक्टेयरउड़द: 529 हेक्टेयरअरहर: 362 हेक्टेयरज्वार: 382 हेक्टेयरबाजरा: 291 हेक्टेयरमूंग: 91 हेक्टेयर मक्का: 47 हेक्टेयर