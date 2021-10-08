Amethi News: त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा

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कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में छापे मारने और नमूना संग्रहण की समीक्षा की गई। त्योहारों को देखते हुए मिठाई की दुकानों, डेयरी, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, दूध संग्रहण केंद्र, मेडिकल स्टोर, मध्याह्न भोजन, सरकारी उचित दर दुकानों और पोषाहार केंद्रों की सघन जांच के निर्देश दिए गए।विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता व स्वच्छता जांचने के लिए औचक निरीक्षण होंगे। खाद्य पदार्थों को अखबार या प्रिंटेड कागज में पैक करने पर रोक के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। पहले चिह्नित मिलावटखोरों की सूची तैयार कर दोबारा जांच की जाएगी। लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी के निर्देश भी दिए गए।डीएम शशांक चौधरी ने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी हो। किसी व्यापारी को अनावश्यक परेशान न किया जाए, लेकिन मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में एडीएम ज्योति सिंह, सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।