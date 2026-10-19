Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 19 Oct 2026 12:26 AM IST
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दर्शन-पूजन
सुबह 8:0 बजे। नवरात्र के नौवें दिन दुर्गन धाम, कालिकन धाम, अहोरवा भवानी धाम सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन संग वितरित करेंगे प्रसाद।
मेला
सुबह 08:00 बजे। अमेठी के देवीपाटन सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगदीशपुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोनारीकला में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के कैथनपुरवा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के पिसियांवा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिंहपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
रामलीला मंचन
शाम 6:00 बजे। अमेठी के रामलीला मैदान में होगा रामलीला का मंचन।
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सुबह 8:0 बजे। नवरात्र के नौवें दिन दुर्गन धाम, कालिकन धाम, अहोरवा भवानी धाम सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन संग वितरित करेंगे प्रसाद।
मेला
सुबह 08:00 बजे। अमेठी के देवीपाटन सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगदीशपुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोनारीकला में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के कैथनपुरवा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के पिसियांवा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिंहपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
रामलीला मंचन
शाम 6:00 बजे। अमेठी के रामलीला मैदान में होगा रामलीला का मंचन।