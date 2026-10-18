Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 8:0 बजे। नवरात्र के आठवें दिन दुर्गन धाम, कालिकन धाम, अहोरवा भवानी धाम सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन संग वितरित करेंगे प्रसाद।





जन आरोग्य मेला

सुबह 10:0 बजे। सैंठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। जामों के भोंए गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के तिवारीपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से फुरसतगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।





श्रीमद्भागवत कथा

दोपहर 2:00 बजे। भादर के गाजीपुर स्थित श्री खाकी बाबा आश्रम में प्रवाचक श्याम सुंदर मिश्र भोले महाराज सुनाएंगे भागवत कथा। आयोजक संतबख्श सिंह।





रामलीला मंचन

शाम 6:00 बजे। अमेठी के रामलीला मैदान में होगा रामलीला का मंचन।

दर्शन-पूजन