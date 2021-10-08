Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:0 बजे। सैठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के कपूरपुर गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। जामों नदियांवा के टिकरी गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।









शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के सुमेरपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अमेठी उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।







श्रीराम कथा

दोपहर 2:00 बजे। गौरीगंज के बेलखौर में प्रवाचक प्रवाचक दिनेश कुमार त्रिपाठी। आयोजक कमलाशंकर दुबे।

जन आरोग्य मेला