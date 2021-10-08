Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:39 AM IST
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मेला
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जायस में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल में होगी खेलकूद प्रतियोगिता ।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज टीकरमाफी में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी सरायखेमा गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के तिवारीपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के टिकरी गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीठीपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 2:00 बजे। मुसाफिरखाना के वार्ड नंबर नौ इसौली मार्ग में प्रवाचक प्रणवपुरी महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागत कथा। आयोजक रामचंद्र द्विवेदी।
श्रीराम कथा
दोपहर 2:00 बजे। तिलोई कस्बे में प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज सुनाएंगे श्रीराम कथा। आयोजक मयंकेश्वर शरण सिंह।
दोपहर 2:00 बजे। गौरीगंज के बेलखौर में प्रवाचक प्रवाचक दिनेश कुमार त्रिपाठी। आयोजक कमलाशंकर दुबे।
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सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जायस में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल में होगी खेलकूद प्रतियोगिता ।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज टीकरमाफी में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी सरायखेमा गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के तिवारीपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के टिकरी गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीठीपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 2:00 बजे। मुसाफिरखाना के वार्ड नंबर नौ इसौली मार्ग में प्रवाचक प्रणवपुरी महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागत कथा। आयोजक रामचंद्र द्विवेदी।
श्रीराम कथा
दोपहर 2:00 बजे। तिलोई कस्बे में प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज सुनाएंगे श्रीराम कथा। आयोजक मयंकेश्वर शरण सिंह।
दोपहर 2:00 बजे। गौरीगंज के बेलखौर में प्रवाचक प्रवाचक दिनेश कुमार त्रिपाठी। आयोजक कमलाशंकर दुबे।