Amethi News: छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने को चला अभियान

विज्ञापन

दोनों अधिकारियों ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौरीगंज, मॉडल प्राथमिक विद्यालय मिश्रौली और कंपोजिट विद्यालय धनी जलालपुर स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजरों से शिविरों में प्राप्त आवेदनों और पंजीकरण की स्थिति की जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए बीएलओ अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर लोगों को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दें।जीजीआईसी गौरीगंज में डीएम और एसपी पहली बार मतदाता बने उत्पन्न बंसल और शुभम बंसल से मिले। दोनों युवाओं को बधाई देते हुए आगामी चुनावों में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अधिकारियों ने तहसील गौरीगंज परिसर स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम गौरीगंज दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार गौरीगंज आदि मौजूद रहे।