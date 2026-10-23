Amethi News: तीन दिन से लापता किशोर का खेत में मिला शव

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बद्री प्रसाद वर्मा के मुताबिक, सतीश सोमवार को कालिकन धाम स्थित चाट की दुकान पर काम करने के लिए घर से निकला था। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जानकारी नहीं मिलने पर बुधवार को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। बृहस्पतिवार को घर से करीब 150 मीटर दूर धान के खेत में उसका शव मिला।पिता ने चाट दुकानदार और दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सोमवार शाम दुकानदार ने किसी बात से नाराज होकर सतीश को दौड़ाया था। परिवार ने इसी घटना के बाद से उसके साथ अनहोनी की आशंका जताई है। हालांकि, हत्या के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक, किशोर के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान नहीं दिखाई दे रहे थे।डॉग स्क्वॉयड ने की जांच, संदिग्धों से पूछताछसूचना पर इंस्पेक्टर संजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वॉयड की मदद से घटनास्थल के आसपास जांच कराई गई। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने परिजनों और अन्य लोगों के बयान दर्ज करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ श्वेताभ भास्कर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करंट लगने से मौत की आशंका है। परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।बेटे का शव देखकर बिलख पड़े परिजनसतीश का शव देखकर पिता बद्री प्रसाद वर्मा बिलख पड़े। मां विमला देवी और बहन सलोनी का रो-रोकर बुरा हाल रहा। गांव में भी शोक का माहौल रहा।