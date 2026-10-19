Amethi News: भार्गव क्रिकेट अकादमी बनी चैंपियन

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भार्गव क्रिकेट एकेडमी की टीम 27.3 ओवर में 118 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से आशुतोष दुबे ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ड्रीम चेजर्स गौरीगंज की टीम भार्गव एकेडमी के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 21.4 ओवर में 63 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।शानदार गेंदबाजी के लिए आबिद को मैन ऑफ द मैच और पूरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ठाकुर यश को मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एएच इंटर कॉलेज के प्रबंधक आशुतोष मिश्रा और गुड्डू सिंह अढनपुर तथा विशिष्ट अतिथि प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार सिंह ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की।इस मौके पर आयोजक अंशू तिवारी, विकास द्विवेदी, कोच प्रतीक तिवारी, डॉ. संतोष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।