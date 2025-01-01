Amethi News: राम विवाह का मंचन देख दर्शक आनंदित

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गौरीगंज के चौक बाजार स्थित श्रीरामलीला में बृहस्पतिवार को पांचवें दिन राम विवाह के दौरान पांव पूजन की रस्म निभाई गई। अयोध्या से आए कलाकारों ने राम कलेवा का मंचन किया। अमेठी में श्रीरामलीला समिति की ओर से आयोजित 10 दिवसीय रामलीला में वनगमन, राम-निषाद संवाद, केवट प्रसंग की लीलाओं का मंचन हुआ। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की अध्यक्षता में हुआ।जगदीशपुर के निहालगढ़ में रामलीला में नारद मोह, श्रवण वध और भगवान राम के जन्म का मंचन किया गया। जायस के मोहल्ला चौधराना में श्रीराम यश वर्णन समिति की रामलीला में सीताहरण का मंचन हुआ। मुंशीगंज के सरायखेमा गांव में आदर्श रामलीला समिति की ओर से अहिल्या उद्धार, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण-परशुराम संवाद और राम-सीता विवाह का मंचन किया गया। मुसाफिरखाना के रामलीला मैदान में सीताहरण और जटायु वध का मंचन हुआ।