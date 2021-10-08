Amethi News: बैडमिंटन में आसमीन, कैरम में दीपिका अव्वल

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बैडमिंटन प्रतियोगिता में आसमीन ने प्रथम, मो. रेहान ने द्वितीय और नेहा बानो ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कैरम में दीपिका तिवारी प्रथम, गुलनार द्वितीय और रोजी तृतीय स्थान पर रहीं। जबकि वॉलीबाल में आर्यभट्ट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया, गोलवलकर टीम उपविजेता रही।समापन समारोह में प्रधानाचार्य अजय शुक्ल ने विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ-साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करते हैं। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।