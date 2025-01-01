Amethi News: सीएचसी में रोज आते 600 मरीज, विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं

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बुखार, सांस लेने में परेशानी और संक्रमण जैसी समस्याओं से पीड़ित बच्चों को लेकर अभिभावक सीएचसी पहुंचते हैं। तीमारदार सीमा ने बताया कि बच्चे को बुखार होने पर सीएचसी लाए थे। बाल रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर दूसरे अस्पताल जाना पड़ा। अभिभावक राजेश ने कहा कि बच्चों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की सुविधा सीएचसी में ही होनी चाहिए।गिरने या चोट लगने के बाद मरीजों को सीएचसी में एक्सरे की सुविधा मिल जाती है, मगर हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने से आगे के उपचार के लिए दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है। मरीज रमेश ने बताया कि पैर में चोट के बाद एक्सरे कराया, मगर विशेषज्ञ नहीं मिलने से बाहर जाना पड़ा। मरीज अजय ने कहा कि विशेषज्ञ की तैनाती होने पर चोट और फ्रैक्चर के मरीजों को जांच के बाद उपचार के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा।सीएचसी अधीक्षक डॉ. सौरभ सिंह ने बताया कि बाल रोग और हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने से मरीजों को परेशानी होती है। दोनों विशेषज्ञों की तैनाती होने से मरीजों को सीएचसी में ही उपचार की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि परचा काउंटर के पास बेंच लगवाने के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा।परचा काउंटर पर बेंच की कमीसीएचसी में मरीजों की संख्या अधिक होने के बावजूद परचा काउंटर के पास बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बेंच नहीं होने से मरीजों को अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहना पड़ता है।