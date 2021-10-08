Amethi News: उन्नत खेती सीखने बिहार गए 40 किसान

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अमेठी सिटी। जिले के 40 किसानों का दल बुधवार को सात दिवसीय प्रशिक्षण के लिए बिहार रवाना हुआ। जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने गौरीगंज तहसील परिसर से हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। किसान गया जिले में मोटे अनाज की उन्नत खेती, बेहतर बीजों के चयन और जल संरक्षण की तकनीक सीखेंगे। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि भ्रमण आत्मा योजना के तहत आयोजित किया गया है। किसानों को कम लागत में अधिक पैदावार और फसल विविधीकरण की जानकारी भी दी जाएगी।