YouTube का यह एप हो रहा बंद, सस्ते फोन वाले लाखों लोगों को होगी दिक्कत

यूट्यूब ने कहा है कि इस साल अगस्त में YouTube Go को बंद कर दिया जाएगा, हालांकि इसे अचानक से बंद नहीं किया जाएगा। अगस्त से इसे बंद करने की शुरुआत होगी।

यदि आपके पास भी ऐसा कोई स्मार्टफोन है जो एंड्रॉयड गो वर्जन पर काम कर रहा है और इसमें यूट्यूब एप के तौर पर YouTube Go एप है तो आपको यह खबर निराश कर सकती है। YouTube Go को 2016 में एंड्रॉयड गो वर्जन वाले फोन के लिए लॉन्च किया गया था। YouTube Go की साइज बहुत कम है और जिन फोन में रैम व स्टोरेज कम है उनके लिए यह एप किसी तोहफे से कम नहीं है।



यूट्यूब ने कहा है कि इस साल अगस्त में YouTube Go को बंद कर दिया जाएगा, हालांकि इसे अचानक से बंद नहीं किया जाएगा। अगस्त से इसे बंद करने की शुरुआत होगी। उसके बाद इस एप को कोई अपडेट नहीं मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों के फोन में यह एप पहले से इंस्टॉल होगा वे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।



दरअसल यूट्यूब गो एप को YouTube के मेन एप से रिप्लेस करना चाहता है। वैसे गूगल ने अपने मेन यूट्यूब एप में भी लगातार ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। यूट्यूब का कहना है कि एंट्री लेवल एप में भी आप YouTube एप को स्लो नेटवर्क पर भी आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे में अलग से एक एप की जरूरत नहीं है।



गूगल ने YouTube Go का आखिरी अपडेट अक्तूबर 2021 में जारी किया था। इस एप को अभी तक 500 मिलियन यानी 50 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इसके अलावा कई एंट्री लेवल फोन में यह एप प्री-इंस्टॉल आता है। YouTube Go को स्लो नेटवर्क और कम रैम व स्टोरेज वाले फोन के लिए डिजाइन किया गया था।



बता दें कि YouTube Go के अलावा गूगल ने गूगल गो, मैप्स गो, असिस्टेंट गो, नेविगेसशन गो, जीमेल गो और गैलरी गो एप भी लॉन्च किए हैं, हालांकि अन्य एप्स के बंद होने के बारे में फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है। YouTube Go की सबसे खास बात यह थी कि इसमें वीडियो डाउनलोड करने और शेयरइट की तरह गो एप के साथ वीडियो शेयर करने की सुविधा मिलती थी।