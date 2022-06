WhatsApp Update: व्हाट्सएप यूजर्स अब चुनिंदा लोगों से छिपा सकेंगे प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन

WhatsApp ने अपने सभी यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर जारी करना शुरू कर दिया है। नए प्राइवेसी फीचर की मदद से यूजर्स अपनी प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन को चुनिंदा लोगों से छिपा सकेंगे। इस फीचर को पिछले साल टेस्टिंग के दौरान देखा गया था और अब इसे सभी के लिए जारी किया जा रहा है। बता दें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में एंड्रॉयड के चैट को आईफोन में ट्रांसफर करने की सुविधा दी है।

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒



Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h