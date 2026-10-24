फोल्डेबल आईफोन डुओ पर टेस्ला एप का नया अवतार: दो-कॉलम डिजाइन के साथ मिलेंगे ये शानदार फीचर्स, क्या होगा खास?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sat, 24 Oct 2026 12:21 PM IST

सार टेक्नोलॉजी -टेस्ला एप को मिला नया डिजाइन। -आईफोन डुओ के लिए हुआ ऑप्टिमाइज। -आईपैड और एंड्रॉयड टैबलेट पर भी सपोर्ट। -चार्जिंग पैड फिटिंग में मामूली दिक्कतें।

आईफोन डुओ पर टेस्ला एप का नया अवतार - फोटो : एआई जनरेटेड

एपल के फोल्डेबल आईफोन डुओ को लेकर चर्चा के बीच टेस्ला ने अपने एप में एक बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने एप को नए डिवाइस के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया है, ताकि यूजर्स को कार और प्रोडक्ट्स से जुड़ी जानकारी एक ही स्क्रीन पर बेहतर तरीके से दिखाई दे सके। नए डिजाइन में दो-कॉलम लेआउट, बड़े रेंडर, त्वरित कंट्रोल और सेल्फ-ड्राइविंग से जुड़े विजुअल शामिल हुए हैं। इससे मॉडल 3 और साइबरट्रक जैसी गाड़ियों के मालिकों को जरूरी फीचर्स तक पहुंचने में आसानी हो सकती है।

आईफोन डुओ के लिए टेस्ला में क्या बदला?

आईफोन डुओ के 23 अक्तूबर को लॉन्च होने से ठीक पहले टेस्ला ने अपने एप को अपडेट किया है। नए इंटरफेस में नेटिव दो-कॉलम डिजाइन दिया गया है। इसका मकसद बड़ी स्क्रीन पर एप की जानकारी और कंट्रोल को ज्यादा व्यवस्थित ढंग से दिखाना है।

इस डिजाइन में वाहन से जुड़ी जानकारी, बड़े आकार के रेंडर और जरूरी कंट्रोल एक साथ दिखाई देते हैं। पहले की तुलना में स्क्रीन की जगह का बेहतर इस्तेमाल होने से यूजर्स को अलग-अलग विकल्प तलाशने में कम परेशानी हो सकती है।

बड़े रेंडर और क्विक कंट्रोल से आसान होगा इस्तेमाल

टेस्ला एप के नए डिजाइन में क्विक कंट्रोल पर खास ध्यान दिया गया है। सामने आए स्क्रीनशॉट में फ्रंक, हॉर्न और वेंट जैसे फीचर्स तक आसान पहुंच दिखाई गई है।

कार के आगे मौजूद स्टोरेज स्पेस को फ्रंक कहा जाता है। वहीं, हॉर्न और वेंट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल भी एप से किया जा सकता है। बड़े रेंडर की वजह से कार से जुड़ी जानकारी पहले से ज्यादा स्पष्ट नजर आती है।

क्लाइमेट और सेल्फ-ड्राइविंग विजुअल भी शामिल

नए इंटरफेस में क्लाइमेट संबंधी जानकारी और सेल्फ-ड्राइविंग से जुड़े विजुअल भी शामिल किए गए हैं। इससे यूजर्स को कार की स्थिति और संबंधित कंट्रोल देखने का बेहतर अनुभव मिल सकता है।

यह बदलाव केवल टेस्ला की कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉडल 3 और साइबरट्रक के अलावा पावरवॉल जैसे मॉडल्स के लिए भी एप का नया लुक दिखाया गया है।

आईपैड और एंड्रॉयड टैबलेट पर भी काम करेगा नया डिजाइन

टेस्ला एप का नया दो-कॉलम डिजाइन आईपैड्स और एंड्रॉयड टैबलेट पर भी काम करता है। बड़ी स्क्रीन वाले इन डिवाइस पर वाहन की जानकारी देखना और चार्जिंग स्टेटस चेक करना ज्यादा सुविधाजनक और आकर्षक हो सकता है।

इस तरह अपडेट का फायदा केवल आईफोन डुओ इस्तेमाल करने वालों तक सीमित नहीं रहेगा। टैबलेट पर एप चलाने वाले यूजर्स भी नए लेआउट का लाभ उठा सकेंगे।

चार्जिंग पैड को लेकर कुछ यूजर्स ने बताई परेशानी

वहीं, नए डिजाइन को लेकर कुछ लोगों ने चार्जिंग पैड के फिट होने में समस्याओं का भी जिक्र किया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन दिक्कतों की वजह या प्रभावित डिवाइसों की जानकारी नहीं दी गई है।