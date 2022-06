{"_id":"62a468cd1849e102eb01342d","slug":"telegram-to-launch-premium-subscription-plan-for-users-know-about-upcoming-features-full-details-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Telegram की प्रीमियम सर्विस इसी महीने भारत में होगी लॉन्च, मिलेंगे ये फायदे","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

इंस्टैंट मैसेजिंग एप Telegram का पेड वर्जन यानी सब्सक्रिप्शन आधारित सेवा इसी महीने भारत में लॉन्च होगी। इसकी जानकारी खुद टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव ने दी है। टेलीग्राम प्रीमियम के यूजर्स को चैट की लिमिट में छूट मिलेगी। इसके अलावा बड़ी मीडिया फाइल को अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। एक ब्लॉग पोस्ट में पावेल ने कहा, 'हमारी मौजूदा सुविधाओं को मुक्त रखते हुए हमारे सबसे अधिक डिमांड वाले यूजर्स को और अधिक सुविधा देने के लिए एक पेड सर्विस की जरूरत है।'



सिग्नल और व्हाट्सएप से टेलीग्राम का सीधा मुकाबला है। फिलहाल टेलीग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या करीब 50 करोड़ है। टेलीग्राम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले टॉप-10 एप में शामिल हैं। कंपनी के फाउंडर ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेड सर्विस लॉन्च होने का मतलब यह नहीं है कि फ्री यूजर्स को विज्ञापन दिखाए जाएंगे।



टेलीग्राम के यूजर्स को Telegram will be free forever. No ads. No fees की टैगलाइन भी दिख रही है। पेड सर्विस से कंपनी को रेवेन्यू की उम्मीद है। टेलीग्राम की पेड सर्विस के साथ अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। नए वर्जन के साथ फ्री वाली टैगलाइन को भी हटा दिया गया है। पेड सर्विस के साथ नए और 3डी स्टीकर्स भी मिलेंगे।