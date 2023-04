Spotify DOWN: दुनियाभर में स्पॉटिफाई की सेवाएं ठप, लाखों लोगों को एप ओपन करने में आ रहीं दिक्कतें

म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप स्पॉटिफाई (Spotify) की सेवाएं ठप हो गई हैं। यह डाउन दुनिया भर में देखने मिल रहा है। लाखों यूजर्स अपनी पसंदीदा म्यूजिक को सुनने में असमर्थ हैं। डाउन डिटेक्टर ने भी स्पॉटिफाई की सेवाएं ठप होने की पुष्टि की है। यूजर्स, स्पॉटिफाई के एप और वेबसाइट दोनों पर समस्याओं का सामना कर रहे है। यूजर्स का कहना है कि एप ओपन करने पर उन्हें 'इंटरनेट कनेक्शन नहीं' का मैसेज मिल रहा है।

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!