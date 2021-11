{"_id":"619491a0f5477e26a35e5c35","slug":"pubg-new-state-reaches-1-crore-downloads-on-google-play-store-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"PUBG New State: डाउनलोड्स का आंकड़ा एक करोड़ के पार, एक सप्ताह पहले ही हुआ है लॉन्च","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

PUBG: New State गेम को पिछले सप्ताह ही भारत में लॉन्च किया गया है। PUBG: New State को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को डेवलप करने वाली कंपनी क्राफ्टोन ने लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के महज एक सप्ताह के अंदर एक करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया है। PUBG: New State एंड्रॉयड और आईओएस के लिए फ्री में उपलब्ध है।



पिछले सप्ताह ग्लोबल लॉन्चिंग के बाद PUBG: New State के साथ कई भारतीय प्लेयर्स को दिक्कत हुई। कई घंटों तक प्लेयर्स गेम को खेलने में असफल रहे थे। डाउनलोड्स का यह आंकड़ा गूगल प्ले-स्टोर का है। एपल एप स्टोर पर डाउनलोड्स की संख्या के बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।



PUBG: New State में फिलहाल प्लेयर्स को रिवार्ड्स भी मिल रहे हैं। यह रिवार्ड प्री-सेशन के तहत 11 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक मिलेंगे। इस गेम को भारत समेत 200 देशों में लॉन्च किया गया है। कई यूजर्स ने PUBG: New State के साथ फोन के क्रैश होने की भी शिकायत की है। यह दिक्कत एंड्रॉयड 12 के साथ आ रही है।



PUBG: NEW STATE को तीन अलग-अलग गेम मोड के साथ पेश किया गया है जो कि बैटल रॉयल, 4v4 डेथमैच और ट्रेनिंग ग्राउंड हैं। प्लेयर्स को इनगेम रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। कंपनी ने चार दिन का एक स्ट्रीम पार्टी का भी आयोजन किया है जो कि 12 नवंबर से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर तक चलेगी। इस पार्टी में मोर्टल, स्काउट, डायनामो, तन्मय भट्ट जैसे इंफ्लुएंसर्स शामिल होंगे। 15 नवंबर से प्ले विद फ्रेंड्स कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है।



PUBG: New State को साल 2051 के लिहाज से तैयार किया गया है। गेम में 2051 में आने वाली गाड़ियों, हथियारों, नए मैप्स आदि की एक झलक मिलेगी। इस गेम को Krafton ने पब्लिश किया है जो कि दक्षिण कोरिया की वीडियो गेमिंग कंपनी है। यही कंपनी भारत में पबजी के नए अवतार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का संचालन कर रही है।