{"_id":"61bc1c85917f1949d147a16d","slug":"pubg-new-state-mobile-game-gets-45-million-downloads-check-latest-update-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"PUBG: New State Game- डाउनलोडिंग 45 मिलियन के पार, जारी हुआ नया अपडेट","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 17 Dec 2021 10:43 AM IST

PUBG: New State की ग्लोबल डाउनलोडिंग 45 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। गेम को डेवलप करने वाली कंपनी Krafton ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। PUBG: New State आईओएस और एंड्रॉयड दोनों के लिए उपलब्ध है। नए अपडेट के साथ प्लेयर्स को Survivor Pass Vol. 2 मिला है और इसके अलावा प्लेयर्स अब गेम में नए रिवार्ड को भी अनलॉक कर सकते हैं।



क्राफ्टोन ने अपने एक बयान में कहा है, 'सरवाइवर पास इन गेम कैरेक्टर बेला पर आधारित है जो कि ड्रिम रनर फैक्शन का एक हिस्सा है। प्लेयर्स अब तमाम स्टोरी मिशन को पूरा कर सकेंगे और बेला कॉस्ट्यूम को हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा प्लेयर्स प्रीमियम पास में अपग्रेड भी कर सकेंगे जिसके बाद उन्हें अतिरिक्त व्हिकल स्किन और कैरेक्टर कॉस्ट्यूम जीतने का मौका मिलेगा।'



इस नए अपडेट के साथ प्लेयर्स को लो रिक्वॉइल में L85A3 हासिल करने का मौका मिलेगा जो कि एक नया असॉल्ट राइफल है। इसका फायर रेट दूसरों की तुलना में कम है। L85A3 को सभी असॉल्ट राइफलों के मुकाबले हाई डैमेज आउटपुट के लिए जाना जाता है। यह 5.56m बारूद का इस्तेमाल करता जिससे यह मध्य-से-लंबी दूरी पर दुश्मनों को उलझाने में बढ़िया हथियार बन जाता है।



इससे पहले नवंबर में खबर आई थी कि PUBG: New State में प्लेयर्स को कंपनी खुद का म्यूजिक देगी। इस म्यूजिक का इस्तेमाल गेम के प्रमोशनल वीडियो में भी होगा। इसके लिए क्राफ्टोन ने भारतीय रैपर बादशाह और प्लेबैक सिंगर निकिता गांधी के साथ साझेदारी भी की है।