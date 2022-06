JioSaavn के एप और वेबसाइट दोनों पड़े ठप, लाखों यूजर्स हुए परेशान

रिलायंस जियो का म्यूजिक स्ट्रिमिंग एप JioSaavn के ठप होने से लाखों यूजर्स परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक घंटे से भी लंबे समय से JioSaavn काम नहीं कर रहा है। JioSaavn के डाउन होने की जानकारी यूजर्स सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। जियोसावन के ट्विटर हैंडल से भी इस बात की पुष्टि की गई है।

All apps are working fine except jio saavn and there is no problem in Internet. What is this @JioSaavn pic.twitter.com/yTDPMr4Nku

Hey folks, we're having a downtime and working on a fix to get you your favourite dhuns back. Hang in there, and we'll let you know once we're back on!