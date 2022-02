{"_id":"61fdf72c8a03954e513e70f6","slug":"instagram-rolls-out-take-a-break-feature-to-all-countries-including-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"Instagram ने भारत में लॉन्च किया Take a Break फीचर, जानें इसके बारे में","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

इंस्टाग्राम (Instagram) ने टेक अ ब्रेक (Take a Break) फीचर को भारत में भी लॉन्च कर दिया है। इससे पहले इसे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया था। इंस्टाग्राम का कहना है कि टेक अ ब्रेक फीचर यूजर्स के हित में लाया गया है ताकि वे कुछ देर के लिए सोशल मीडिया पर दूर रहें। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी के मुताबिक नया फीचर इंस्टाग्राम की लत छुड़ाने में मददगार साबित होगा।



टेक अ ब्रेक फीचर को एप की सेटिंग में जाकर इनेबल करना होगा। उसके बाद एक समय सेट करना होगा। सेटिंग के बाद तय समय के मुताबिक यूजर्स को रिमाइंडर मिलेगा। टेक अ ब्रेक फीचर इंस्टाग्राम में पहले से मौजूद डेली लिमिट फीचर का ही एक हिस्सा है। इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म पर जागरूरकता फैलाने के लिए यूथ प्लेटफॉर्म We The Young के साथ साझेदारी की है। इंस्टाग्राम और वी द यंग के तहत ब्रेक जरूरी है (Break Zaroori Hai) अभियान भी शुरू किया है।



इंस्टाग्राम का टेक अ ब्रेक फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन नहीं होगा। यूजर्स अपनी सुविधानुसार इसे ऑन या ऑफ कर सकेंगे। ब्रेक के लिए 10, 20 और 30 मिनट के समय का विकल्प मिलेगा। नवंबर 2021 में एडम मोसेरी ने ट्विटर पर इस फीचर को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया था।



Instagram ने हाल ही में भारतीय बाजार में पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस की टेस्टिंग भी शुरू की है। पह लेइसे अमेरिका में कुछ यूजर्स के लिए शुरू किया गया था। Instagram के सब्सक्रिप्शन फीचर के तहत फॉलोअर्स को एक्सक्लूसिव और स्पेशल कंटेंट के लिए पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेने होंगे।



सब्सक्रिप्शन लेने वाले फॉलोअर्स के नाम के साथ पर्पल बैगेज दिखेगा। एक्सक्लूसिव कंटेंट के तौर पर यूजर्स को लाइव वीडियोज, स्टोरीज मिलेंगे। अभी तक इंस्टाग्राम यूजर्स के पास पेड सब्सक्रिप्शन जैसा कोई विकल्प नहीं था। मासिक सब्सक्रिप्शन के तौर पर 89 रुपये, 440 रुपये और 890 रुपये देने होंगे। नया फीचर एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए एक ही साथ लॉन्च होगा।