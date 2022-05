Instagram भारत में पड़ा ठप, यूजर्स हुए परेशान

फोटो शेयरिंग एप इंस्टाग्राम भारत में ठप पड़ गया है। सोशल मीडिया पर Instagram यूजर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के डाउन होने की पुष्टि Down Detector ने भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 मई को इंस्टाग्राम सुबह करीब 9.45 से ठप पड़ा था और उसके बाद से यूजर्स को लगातार परेशानी हो रही है।

