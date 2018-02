Google एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए अबतक का सबसे काम का फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। गूगल एंड्रॉयड के लिए स्मार्ट रिप्लाई ऐप की टेस्टिंग कर रहा है। इस ऐप के आने के बाद स्मार्टफोन पर आने वाले सभी नोटिफिकेशन का स्मार्ट रिप्लाई कर आसानी से कर सकेंगे। यह ऐप नोटिफिकेशन पढ़कर मशीन लर्निंग के जरिए सटीक रिप्लाई देगा।की एक रिपोर्ट के मुताबिक Reply ऐप में मैसेज के रिप्लाई के लिए बेसिक टेक्स्ट जैसे Yes/No होंगे। इसके अलावा इस ऐप के जरिए बिना टाइप किए Are you at the restaurant?, Are you home yet? When can you be home? जैसे मैसेज का स्मार्ट रिप्लाई किया जा सकेगा।यह ऐप शुरुआत में केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आएगा। रिप्लाई ऐप Hangouts, WhatsApp, फेसबुक लाइट, Facebook, Messenger, Android Messages, Skype, Twitter के डायरेक्ट मैसेज के लिए काम करेगा। हालांकि यह ऐप कब तक प्ले-स्टोर पर आएगा इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।