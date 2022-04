{"_id":"6257f0a5fbf328751d6989d1","slug":"google-releases-secret-ios-app-that-helps-users-switch-to-android-easily","type":"story","status":"publish","title_hn":"Google ने चुपके से लॉन्च किया यह एप, एंड्रॉयड लवर्स के लिए है तोहफा","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 14 Apr 2022 03:30 PM IST

सार Switch To Android एप को एप स्टोर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। एप के डिस्क्रिप्शन के साथ स्विच करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी गई है।

गूगल ने चुपके से एक 'Switch to Android' एप लॉन्च कर दिया है। यह एप खासतौर पर ऐसे iOS यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है जो कि एंड्रॉयड में स्विच करना चाहते हैं यानी आईफोन से एंड्रॉयड में आना चाहते हैं। गूगल का 'Switch To Android' एप वायरलेस के तरीके से काम करता है यानी इसके जरिए डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसी केबल की जरूरत नहीं है।



इस एप को लेकर गूगल का दावा है कि आईओएस से एंड्रॉयड में डाटा ट्रांसफर पूरी तरह से सिक्योर होगा। इसके अलावा इस एप के जरिए डाटा ट्रांसफर करने में अधिक वक्त भी नहीं लगेगा। Switch To Android एप को एप स्टोर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। एप के डिस्क्रिप्शन के साथ स्विच करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी गई है।



डाटा ट्रांसफर के दौरान यूजर्स को कॉन्टेक्ट से लेकर कैलेंडर, फोटोज-वीडियो तक का भी विकल्प अलग से मिलेगा। इस एप की साइज 39एमबी है और इसे iOS 12.0 या इसके बाद के iOS वाले आईफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। अभी तक आईओएस से एंड्रॉयड में स्विच करने का कोई सीधा तरीका नहीं था। एपल के पास एंड्रॉयड से आईओएस में स्विच का विकल्प पहले से ही है।



बता दें कि कुछ दिन पहले ही एपल और सैमसंग के बाद अब गूगल ने भी अपने पिक्सल फोन के लिए सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। गूगल Pixel के यूजर्स अब अपना फोन खुद ही रिपेयर कर सकेंगे। गूगल ने इसके लिए iFixit के साथ साझेदारी की है जो कि एक ऑनलाइन रिपेयर कम्युनिटी है। सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को अपने फोन के रिपयर करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताई जाएगी। जरूरत के हिसाब से यूजर्स गूगल के स्टोर से फोन के पार्ट्स खरीद सकेंगे।l