{"_id":"61a5bed4d69e9a75fe4e987d","slug":"google-play-best-of-2021-in-india-android-apps-announced-games-of-2021-in-india-bgmi-clubhouse-among-top-list","type":"story","status":"publish","title_hn":"Google Play Best of 2021: गूगल ने जारी की भारत के बेस्ट एप की लिस्ट, इस एप को मिला नंबर-1 का खिताब","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Tue, 30 Nov 2021 11:34 AM IST

सार Bitclass एक ऑनलाइन क्लास लेने वाला मोबाइल एप है। यह पेड और फ्री दोनों वर्जन में उपलब्ध है। Bitclass को साल 2021 में भारत का बेस्ट एप चुना गया है जिसे गूगल प्ले-स्टोर एडिटर्स ने सबसे ज्यादा पसंद किया है।



गूगल ने गूगल प्ले-स्टोर के साल 2021 के बेस्ट एप की लिस्ट जारी कर दी है। गूगल ने Google Play Best of 2021 इंडिया अवार्ड की घोषणा की है। इस लिस्ट में बेस्ट एंड्रॉयड एप्स के नाम शामिल हैं। ओवरऑल कैटेगरी में Bitclass को साल 2021 के बेस्ट एप का खिताब मिला है।



वहीं पबजी के नए अवतार बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) को ‘Best Game of 2021' के खिताब से नवाजा गया है। बेस्ट ऑडियो एप में Clubhouse का नाम टॉप पर है। Bitclass एक ऑनलाइन क्लास लेने वाला मोबाइल एप है। यह पेड और फ्री दोनों वर्जन में उपलब्ध है। Bitclass को साल 2021 में भारत का बेस्ट एप चुना गया है जिसे गूगल प्ले-स्टोर एडिटर्स ने सबसे ज्यादा पसंद किया है।



Google Play Best of 2021: टैबलेट और वियरेबल के लिए बेस्ट एप

Houzz Canva

Concepts: Sketch, Note, Draw

My Fitness Pal Calm Sleep Cycle: Sleep Analysis & Smart Alarm Clock

भारत में 2021 के बेस्ट एप

Bitclass: Learn Anything. Live. Together!

फन के लिए बेस्ट एप

FrontRow: Learn Singing, Music, Rap, Comedy & More

Clubhouse: The Social Audio App

Hotstep

दिनचर्या के लिए बेस्ट एप

Sortizy - Recipes, Meal Planner & Grocery Lists

Sarva - Yoga & Meditation

Guardians from Truecaller

पर्सनल ग्रोथ के लिए बेस्ट एप

Bitclass: Learn Anything. Live. Together!

Embibe: Learning Outcomes App

Evolve Mental Health: Meditations, Self-Care & CBT

बेस्ट गेम एप ऑफ द ईयर

Battlegrounds Mobile India

बेस्ट कंपटेटिव गेम्स