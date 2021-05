Google Photos: 1 जून से खत्म हो रही है फ्री सेवा, ऐसे मैनेज करें अपनी स्टोरेज

{"_id":"60ace4238ebc3e751975c30c","slug":"google-photos-unlimited-free-storage-benefit-ends-june-1-how-to-get-more-storage-and-more","type":"story","status":"publish","title_hn":"Google Photos: 1 \u091c\u0942\u0928 \u0938\u0947 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u092b\u094d\u0930\u0940 \u0938\u0947\u0935\u093e, \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0948\u0928\u0947\u091c \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0938\u094d\u091f\u094b\u0930\u0947\u091c","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

गूगल के फोटो गैलरी एप गूगल फोटोज (Google Photos) की अनलिमिटेड स्टोरेज 1 जून से खत्म हो रही है। इसका एलान कंपनी ने पिछले साल नवंबर में ही किया था कि वह गूगल फोटोज के साथ मिलने वाली अनलिमिटेड स्टोरेज को खत्म करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो यूजर्स जीमेल अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 जीबी स्टोरेज से अधिक स्टोरेज चाहते हैं उन्हें अलग से स्टोरेज खरीदनी होगी। अभी तक Google Photos में यूजर्स हाई क्वॉलिटी में अनलिमिटेड फोटो अपलोड कर सकते हैं।



यदि आपके जीमेल के साथ मिलने वाली 15 जीबी स्टोरेज में से कुछ जीबी खाली है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी 15 जीबी की स्टोरेज फुल होने लगेगी कंपनी आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचित करेगी। यदि आपको अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 जीबी से अधिक स्टोरेज की जरूरत पड़ती है तो आपको Google One की स्टोरेज खरीदनी होगी।



Google One के जरिए खाली करें स्टोरेज

1 जून से पहले आप अपनी गूगल फोटोज की स्टोरेज को खाली भी कर सकते हैं। गूगल फोटोज में मौजूद अनचाहे फोटो और वीडियो को डिलीट करने के लिए Google One एप को डाउनलोड करें और उसी अकाउंट से लॉगिन करें जिससे गूगल फोटोज वाला अकाउंट चल रहा है। इसके बाद गूगल वन एप में Storage के टैब पर क्लिक करें और फिर Free up Account Storage पर क्लिक करें। इसके बाद आपको स्टोरेज को खाली करने के लिए कई तरह के विकल्प मिलेंगे। गूगल ने कहा है कि वह जल्द ही नया फ्री टूल जारी करे वाला है जिसकी मदद से यूजर्स लो क्वॉलिटी, ब्लर और डार्क फोटो को डिलीट कर सकेंगे। नया टूल अगले महीने जारी होगा।



Google One से खरीदें स्टोरेज

यदि जीमेल के साथ मिलने वाली 15 जीबी की स्टोरेज फुल हो गई है तो आप स्टोरेज खरीदनी होगी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप Google One की स्टोरेज खरीदते हैं या फिर Apple One की। यह आपके फोन के मॉडल पर भी निर्भर करता है, हालांकि यहां समस्या यह है कि आईफोन यूजर्स Google One की स्टोरेज खरीद सकते हैं लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स Apple One की स्टोरेज नहीं खरीद सकते।



Google One के प्लान की शुरुआती कीमत 120 रुपये प्रति महीना है। इस कीमत में आपको 100GB की स्टोरेज मिलेगी, वहीं यदि आप 200GB की स्टोरेज चाहते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये खर्च करने होंगे। 2TB स्टोरेज की कीमत 650 रुपये है। यदि आप सालाना प्लान खरीदते हैं तो आपको 1,300 रुपये, 2,100 रुपये और 6,500 रुपये के विकल्प मिलेंगे।