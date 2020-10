Google ने सात साल बदला Gmail का लोगो, यूजर्स को नहीं आया पसंद

विज्ञापन

Nobody: Gmail: Check out our new raggedy logo!!!



😒😒😒😒😒 pic.twitter.com/dn5pFAqyxF— Luvvie is the #ProfessionalTroublemaker. PREORDER. (@Luvvie) October 26, 2020

still depressed about the new gmail logo — rosemary donahue (@rosadona) October 26, 2020

I hate the new gMail logo. It lost the cool envelope look :( pic.twitter.com/nXDvU5VJHB — ᴛᴜᴍʙᴋᴇ ⏻N:E (@tumbke) October 28, 2020

Did you liked the new gmail material logo? 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/FgLUgNz78q — Ashutosh Aneja 💬 (@ashutoshaneja) October 26, 2020

गूगल ने हाल ही में अपने कई प्रोडक्ट्स के लोगो बदले हैं। इन्हीं में जीमेल (Gmail) भी शामिल है। Gmail के नए लोगो में M को चार रंगों से बनाया गया है जिसमें ब्लू, रेड, ग्रीन और पॉप ऑफ येल्लो शामिल हैं। इससे पहले जीमेल के लोगो में सिर्फ दो कलर रेड और व्हाइट थे, हालांकि गूगल के इस फैसले से जीमेल यूजर्स कुछ खास खुश नहीं हैं।कई यूजर्स ने इस बात की शिकायत की है कि अचानक से लोगो बदलने के कारण फोन में जीमेल को खोजना पड़ रहा है। जीमेल के नए लोगो को कई यूजर्स ने कंफ्यूजिंग बताया है। कई यूजर्स ने यहां तक कह दिया है कि साल 2020 पहले से ही इतना बुरा चल रहा है और जीमेल के नए लोगो ने इसे और खराब कर दिया है।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले साल 2013 में गूगल ने जीमेल का लोगो बदला था। अब सात साल बाद फिर से जीमेल का क्लासिक लोगो बदल गया है। पहले जीमेल का लोगो एक लिफाफा जैसा था जिसके किनारे पर लाल रंग था जो कि अब गायब हो गया है। नए लोगो में M है जिसकी पहली लाइन को ब्लू, बीच की लाइन को लाल और दूसरी लाइन को हरे रंग से भरा गया है। एम के दाहिनी ओर पीला रंग भी है।गूगल ने इस बार सिर्फ जीमेल का ही नहीं, बल्कि गूगल कैलेंडर, डॉक्स, मीट और शीट्स का भी लोगो बदला है। लोगो का बदलाव गूगल के जीसूट (G-Suite) के अपडेट का ही हिस्सा है। जीसूट अब गूगल वर्क प्लेस हो गया है।