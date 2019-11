बदलने वाला है WhatsApp का नाम, बीटा वर्जन पर दिखी पहली झलक

विज्ञापन

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.331: what's new?



Redesigned Facebook footer, for both Light and Dark theme!https://t.co/xnzrF48R6w — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 14, 2019

इसी साल अगस्त में फेसबुक और इंस्टाग्राम के नाम बदलने की रिपोर्ट सामने आई थी। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के नाम बदलने की रिपोर्ट सबसे पहले द इंफॉर्मेशन ने दी थी और फेसबुक ने भी इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई थी। वहीं अब व्हाट्सएप के बीटा वर्जन पर एप का नया री-ब्रांडिंग नाम देख सकते हैं। व्हाट्सएप की री-ब्रांडिंग की खबर wabetainfo ने दी है।री-ब्रांडिंग के बाद व्हाट्सएप एप को लोगो के ठीक नीचे From Facebook लिखा हुआ है। नए अपडेट के बाद आम यूजर्स के एप के साथ ही From Facebook ही दिखेगा। री-ब्रांडिंग टैक आपको सेटिंग में भी नीचे की ओर दिखेगा। नए लोगो के अलावा कंपनी ने डार्क मोड भी जारी करने वाली है।साल 2020 की शुरुआत में नए नाम के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम गूगल प्ले-स्टोर और एपल एप स्टोर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के बाद जल्द ही इंस्टाग्राम का नाम भी Instagram from Facebook किया जाएगा।