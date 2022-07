BGMI BAN: गूगल प्ले और एपल एप स्टोर से हुआ गायब, क्या सरकार ने इसे भी बैन कर दिया?

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) गूगल प्ले-स्टोर और एपल के एप से अचानक से गायब हो गया है। BGMI के स्टोर से गायब होने से गेम प्लेयर परेशान हो गए हैं और ट्विटर BGMI हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि 2020 में पबजी को बैन किए जाने के बाद BGMI को पबजी के नए अवतार के रूप में लॉन्च किया गया है।

रॉयटर्स के अनुसार Google के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को हटाना एक सरकारी आदेश का पालन करना था, हालांकि एप को हटाने का निर्देश क्यों दिया गया। इस संबंध में फिलहाल विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Really comes as a shocker because the Growth of Esports in India has been tremendous.

All will come down to a stop if something happens to BGMI(Top esports game in India)

Trust will be broken.

People who HOPED, will remain hopeless.

I hope you look into the matter @GoI_MeitY