{"_id":"5c6a63bfbdec223c5d7e3c3c","slug":"a-banner-in-goa-is-advising-tourists-to-not-follow-google-maps","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u094b\u0935\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0947 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f\u0930, \u0932\u093f\u0916\u093e- \u0917\u0942\u0917\u0932 \u092e\u0948\u092a\u094d\u0938 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u093e \u092e\u0942\u0930\u094d\u0916, \u092c\u0924\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0917\u0932\u0924 \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u093e","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

आप में से अधिकतर लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते होंगे और आप में से कई लोग गोवा घूमने भी गए होंगे। हो सकता है कि गोवा यात्रा के दौरान आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ा होगा। दरअसल मामला यह है कि गोवा में गूगल मैप्स के खिलाफ पोस्टर लगा हुआ है जिसपर लिखा है कि गूगल मैप्स आपको गलत रास्ता बता रहा है।



गोवा का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है “You are fooled by Google Map. This road don’t take you to Baga Beach!!! Turn back and take a left turn. Baga is 1 KM from here.”











अब इसके हिन्दी अनुवाद की बात करें इसका मतलब है कि आप गूगल मैप्स के जरिए बेवकूफ बन रहे हैं। यह सड़क आपको Baga Beach नहीं ले जाएगी। पीछे मुड़ें और बायीं ओर टर्न लें। Baga Beach यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है।



सोशल मीडिया पर इस पोस्टर को शेयर करने वाले यूजर Sumanth Raj Urs की काफी तारीफ हो रही है। इन्होंने ही सबसे पहले इस फोटो को शेयर किया है। इसके बाद लोग तरह-तरह के कॉमेंट भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक गूगल की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है।