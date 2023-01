Republic Day Sale: स्मार्टफोन पर 40% की छूट, छह हजार में 24 इंच का LED टीवी, सभी ऑफर जानें

Nothing Phone 1 - फोटो : Nothing

Nothing Phone 1

कंपनी ने हाल ही में Nothing Phone 1 को बेस्टसेलिंग प्रोडक्ट घोषित किया है। फ्लिपकार्ट की इस सेल में Nothing Phone 1 को 25,999 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस फोन को 32,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। इस कीमत में 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट मिलेगा। इस छूट के अलावा कई सारे बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे। Nothing Ear (stick) को भी 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।