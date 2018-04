Xiaomi ने अपने भारतीय यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए Redmi Note 5 Pro की कीमत को बढ़ा दिया है। शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो की शुरुआती कीमत अब 14,999 रुपये हो गई है जो कि पहले 13,999 रुपये थी। हालांकि इस फोन के 6 जीबी रैम वाले वेरियंट की कीमत नहीं बढ़ी है। बढ़ी हुई कीमत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर्स पर लागू होंगी। वहीं शाओमी ने अपनी वेबसाइट को भी नई कीमत के साथ अपडेट कर दिया है।

Mi fans! In order to ramp up supply for #RedmiNote5Pro & #MiTV4 (55), we're marginally increasing the prices. This is because of the recent changes in PCBA import taxes & INR depreciation.



This will help us bring more units to all of you!



Read more: https://t.co/T6aykphV0q pic.twitter.com/3NrgS4sxFd