{"_id":"628da85aace40202b34d635f","slug":"u-and-i-announces-four-new-wireless-earphones-offering-up-to-a-mammoth-40-hours-of-playback-time","type":"story","status":"publish","title_hn":"घरेलू कंपनी U एंड i ने लॉन्च किए कई ईयरफोन, 40 घंटे तक चलेगी बैटरी","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 25 May 2022 09:33 AM IST