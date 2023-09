घरेलू कंपनी Truke ने भारत में अपने नए ईयरबड्स Truke Buds Q1 Plus को लॉन्च किया है। Truke Q1 Plus का काफी स्टाइलिश बनाया गया है। Truke Buds Q1 Plus के साथ 12mm का टाइटेनियम स्पीकर ड्राइवर है।



इसके अलावा इसमें क्वॉड माइक का सपोर्ट है और टच कंट्रोल दिया गया है। Truke Buds Q1 Plus में एडवांस इनवायरमेंटल न्वाइज कैंसिलेशन (Adv. ENC) का सपोर्ट है।



गेमिंग के लिए Truke Buds Q1 Plus के साथ अल्टा लो लैटेंसी मोड मिलता है जो कि 45ms तक का है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 है। इसके साथ काफी पतला चार्जिंग केस है। Truke Buds Q1 Plus की बैटरी को लेकर 80 घंटे तक के बैकअप का दावा किया गया है। नया बड्स 12 महीने की वारंटी के साथ आता है।