Tecno Spark Go 2022: सिर्फ 7499 रुपये में लॉन्च हुआ यह फोन, जानें फीचर्स

टेक्नो इंडिया ने अपने नए स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2022 को लॉन्च कर दिया है। इसकी लॉन्चिंग Tecno Spark 8 Pro के साथ हुई है। Tecno Spark Go 2022, Spark Go 2021 का अपग्रेडेड वर्जन है। नया फोन काफी हद तक पुराने जैसा ही है लेकिन कुछ फीचर्स बदले भी गए हैं। नए फोन के साथ नॉच डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा डुअल रियर कैमरे के साथ DTS स्टीरियो साउंड भी दिया गया है।



Tecno Spark Go 2022 की कीमत

Tecno Spark Go 2022 के 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज की कीमत 7,499 रुपये रखी गई है। यह फोन एक ही मॉडल में मिलेगा। इसे टर्कुइश सियान कलर में अमेजन से खरीदा जा सकता है। बता दें कि इसी साल जुलाई में Tecno Spark Go 2021 को 7,299 रुपये की कीमत पर पेश किया गया था।



Tecno Spark Go 2022 की स्पेसिफिकेशन

Tecno Spark Go 2022 में एंड्रॉयड 11 गो एडिशन दिया गया है। इसके अलावा इसमें HiOS 7.6 है। फोन में 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले है। फोन में SoPlay 2.0 फीचर दिया गया है जिसकी मदद से यूजर्स अपना म्यूजिक ट्रैक बना सकेंग। इसमें 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज मिलेगी। प्रोसेसर के बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दी है।



Tecno Spark Go 2022 का कैमरा

कैमरे की बात करें तो Tecno Spark Go 2022 में दो रियर कैमरे हैं जिनमें एक 13 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/1.8 है। दूसरा लेंस AI है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।



Tecno Spark Go 2022 की बैटरी

फोन को स्प्लैश प्रूफ के लिए IPX2 की रेटिंग मिली है। इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। साथ में फ्लैश लाइट भी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G VoLTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ, माइक्रो यूएसबी और 3.5mm का एक हेडफोन जैक है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जिसे लेकर 29 घंटे के टॉकटाइम का दावा किया गया है।