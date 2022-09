Tecno Pova Neo 5G कल होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा Dimensity 810 प्रोसेसर

टेक्नो के नए 5जी फोन Tecno Pova Neo 5G की लॉन्चिंग भारत में कंफर्म हो गई है। Tecno Pova Neo 5G को भारतीय बाजार में 23 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। Tecno Pova Neo 5G के साथ 6000mAh की बैटरी मिलेगी जिसके साथ 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। Tecno Pova Neo 5G में मीडियटेक Dimensity 810 प्रोसेसर दिया जाएगा। Tecno Pova Neo 5G के साथ एमोलेड डिस्प्ले भी मिलेगी।

Get ready to say goodbye to battery anxiety with the TECNO POVA NEO 5G, a smartphone with 6000mAh mega battery & 18W flash charger. .



Choose the best of its kind & unleash the powerful battery!



Launching on 23rd of September.

#TECNO #TecnoMobile #TECNOPOVANEO5G #POVANEO5G pic.twitter.com/2pLAtl5iUd