17 जनवरी से होगी Tecno Phantom X2 Pro की प्री-बुकिंग, फ्री में 12 महीने के लिए मिलेगी अमेजन प्राइम की मेंबरशिप

Tecno Phantom X2 Pro भारत में लॉन्चिंग के लिए तैयार है और लॉन्चिंग से पहले Tecno Phantom X2 Pro की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। Tecno Phantom X2 Pro की लॉन्चिंग भारतीय बाजार में अगले हफ्ते होने वाली है। Tecno Phantom X2 Pro की प्री-बुकिंग अमेजन इंडिया से 17 जनवरी से शुरू होगी। Tecno Phantom X2 Pro के साथ बेहतर कैमरा और शानदार परफॉरमेंस का दावा किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Tecno Phantom X2 Pro कंपनी का सबसे महंगा फोन होगा और इसकी कीमत 60 हजार रुपये के करीब होगी।

Get ready to set a new benchmark in the World of Photography with the World’s First 50MP Retractable Portrait Lens along with 50MP Super Main Camera, to enjoy an ultimate experience of ULTRA CLEAR super bright night portrait shots. pic.twitter.com/5GVgeMBlu4