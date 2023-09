Jawan: रियलमी के ब्रांड एंबेसडर हैं शाहरुख खान लेकिन जवान फिल्म में इस कंपनी का फोन कर रहे हैं इस्तेमाल

शाहरुख खान की फिल्म जवान सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। कहा जा रहा है कि जवान फिल्म अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। कुछ दिन पहले भी शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर भी लोगों में इतना क्रेज नहीं था जितना जवान को लेकर देखने को मिल रहा है। आपमें से कई लोगों ने जवान फिल्म देख ली होगी, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इस फिल्म में शाहरुख कौन-सी कंपनी का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं?

SRK using POCO Mobile in Jawan Movie Can you guess the Mobile ?🧐 @Himanshu_POCO @IndiaPOCO#POCO#ShahRuhKhan#Jawan #JawanBoxOffice #JawanReviews #JawanCollection pic.twitter.com/J4dWrl6UkK